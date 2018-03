Neue e-Evolution: Mitsubishis leise Revolution

Anzeige

Auch ein japanisches Auto-Urgestein geht mit der Zeit. Und deshalb schlägt Mitsubishi jetzt auf dem Genfer Automobilsalon (8. bis 18. März 2018) ähnlich wie im Fußball mit einer Doppelspitze auf. Denn die Japaner verdeutlichen, wie sie sich die Zukunft der Mobilität vorstellen: effizient, umweltfreundlich und natürlich alltagstauglich. Als ganz besondere Vorzeigeobjekte dienen die Studie e-Evolution Concept und der neue Plug-in-Hybrid Outlander.



Ein "reinrassiges" Elektro-SUV hat Mitsubishi bislang noch nicht im Angebot. Da wäre das Concept Car sicher ein logischer Ansatzpunkt. Damit würde der Hersteller nach aktuellem Stand der Dinge das Beste aus zwei Auto-Welten vereinen: das boomende SUV-Segment gepaart mit einem Elektromotor - für viele der alternative Antrieb der Zukunft. Bei der Europa-Premiere des e-Evolution können sich potenzielle Kunden schon mal ein Bild machen.



Mit dem Prototypen möchte man auch die Erneuerung der Marke weiter vorantreiben, teilt der Autobauer mit. Details werden im Vorfeld der Messe noch nicht allzu viele verraten. Nur so viel sei gesagt: Das Fahrzeug verfügt über drei E-Motoren. Einer sitzt an der Vorder- und zwei an der Hinterachse. Zusammen sollen sie im e-Evolution Concept einen sogenannten "intelligenten" Allradantrieb bilden.



Beim Thema SUV spielt Mitsubishi längst in der 1. Liga. Die beiden Modelle Outlander sowie ASX haben eine treue Fan-Gemeinde und fahren auf der Überholspur. Jüngster Spross der SUV-Familie ist der kürzlich vorgestellte Eclipse Cross. Egal, ob in Europa oder im fernen Australien: SUV der Marke Mitsubishi gehören zum Straßenbild und sind selbst im kargen und lebensfeindlichen Outback Down Under zu finden - was zumindest bei dem Namen "Outlander" keine große Überraschung ist.



Besonders stolz sind die Mitsubishi-Strategen auf ihren "grünen" Outlander. Denn das SUV ist auch als Plug-in-Hybrid (PHEV) unterwegs. Erst vor wenigen Wochen haben die Japaner mit diesem Fahrzeug eine Schallmauer durchbrochen: Laut Hersteller haben sich inzwischen mehr als 100.000 Kunden in Europa für den Plug-in-Hybrid Outlander entschieden. Diese Zahl sei ein "bedeutender Meilenstein", teilt das Unternehmen mit.



Beim Antrieb setzt Mitsubishi auf Allradsysteme und Elektroantriebe. Der 2,0-l-Benziner leistet 89 kW/121 PS, der Front-Elektromotor 60 kW/82 PS und der Heck-Elektromotor ebenfalls 60 kW/82 PS. Seine Weltpremiere erlebt der überarbeitete Plug-in Hybrid Outlander (Modelljahr 2019) jetzt in Genf. Die Markteinführung in Europa ist für den Herbst 2018 vorgesehen.



Mit der neuen Produkt-Palette dürfte der älteste Automobil-Serienhersteller Japans, wie sich Mitsubishi gerne selber nennt, für die Zukunft gut aufgestellt sein. Kleine Zeitreise gefällig? Es war 1917, dem Jahr der wegweisenden Oktober-Revolution in Russland, als die schlauen Köpfe des Unternehmens in Kobe das serienfähige Modell A fertigten. Es wurde von einem 2,8-Liter-Vierzylinder mit 35 PS angetrieben. 1934 entstand der erste Pkw der Marke mit Allradantrieb und Dieselmotor, der PX 33.



Und mit dem Geländewagen Pajero feierte der Autobauer zwölf Gesamtsiege bei der legendären Rallye Paris Dakar. Dabei gelangen von 2001 bis 2007 gleich sieben Siege auf einen Streich, darunter war auch der Erfolg der deutschen Rallye-Lady Jutta Kleinschmidt. Der überarbeitete Plug-in-Hybrid Outlander soll diese Erfolgsgeschichte jetzt auf der Straße fortschreiben.



Ralf Loweg / mid