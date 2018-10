Neue Infotainment-Generation für den Opel Insignia

Beste On-Board-Unterhaltung, immer up to date und das alles mit moderner Technologie: Opel rüstet sein Flaggschiff Insignia mit der nächsten Generation von Infotainment-Systemen aus und führt Multimedia Radio und Multimedia Navi Pro ein. Die Insassen eines Insignia Grand Sport, Sports Tourer, Country Tourer oder GSi werden nun nicht mehr nur gut unterhalten und zielgerichtet navigiert, sondern sind zugleich dank Echtzeit-Verkehrsinformationen sowie Informationen zu Tankstellen samt Kraftstoffpreisen und Parkplätzen plus Parkgebühren jederzeit "up-to-date".



Die neuen Infotainment-Systeme bieten neben ihrer Funktionalität auch eine intuitive Bedienung. Sowohl das Multimedia Radio als auch das Multimedia Navi Pro sind voll kompatibel mit Apple CarPlay und Android Auto. Es lassen sich zudem zwei Smartphones gleichzeitig via Bluetooth koppeln. Die Modelle der Insignia-Reihe sind die ersten, die mit der nächsten Generation von Opel-Infotainment-Systemen vorfahren; das Angebot wird sukzessive erweitert.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 30.10.2018