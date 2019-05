Neue Mobilität verändert Autohandel

Die automobile Welt ist im Wandel. Das beginnt bei den Antrieben der Zukunft und geht bis zu komplett neuen Fortbewegungsmitteln wie E-Scooter. All das wird auch das gewohnte Geschäftsmodell der traditionellen Autohäuser grundlegend verändern, wie jetzt die Studie "Wie überlebt der Automobilhandel?" der internationalen Management-Beratung Bain & Company zeigt.



Im Detail bedeutet das: Bis 2025 werden voraussichtlich mehr als 30 Prozent der Neuwagen in Europa online verkauft. Gleichzeitig verlieren die Autohändler Erlöse im lukrativen Servicegeschäft. Entsprechend wird ihre Umsatzrendite bis 2025 um rund 1,2 Prozentpunkte sinken.



Neue Geschäftsmodelle, effizientere Prozesse sowie die stärkere Ausrichtung auf Kundenerlebnis und Kundenbindung können diesem Trend entgegenwirken und bringen den Autohäusern eine zusätzliche Umsatzrendite von bis zu 0,8 Prozentpunkten, heißt es. Somit droht ihnen laut Studie 2025 eine Profitabilitätslücke von 0,4 Prozentpunkten.



"Die Transformation der Automobilbranche schreitet rasch voran", sagt Bain-Partner und Studien-Co-Autor Dr. Marcus Hoffmann. Damit breche auch für den Vertrieb und den Handel eine neue Ära an. "Gemeinsam mit den Herstellern sollten die Autohäuser ihre Rolle, ihre Aufgaben und ihre Vergütung im Verkaufsprozess neu bestimmen."

