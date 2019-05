Neue Modelle für Handwerker

Die Solution-Familie erhält Zuwachs: Citroen präsentiert mit dem Berlingo Transline Solution und dem Berlingo Workline Solution zwei neue Mitglieder. Solution-Modelle sind speziell auf die Anforderungen verschiedenster Handwerksbranchen zugeschnitten und werden auf Basis der Transporter Berlingo, Jumpy und Jumper angeboten.



Vom zehn Millimeter starken Fußboden über eine konturgefräste Wandverkleidung aus recyclingfähigem Polypropylen bis hin zu einem Ladungssicherungsbeutel mit Ratschenzurrgurten und Karabinerhaken bietet der Citroen Berlingo Transline Solution alles, was für den Transport wertvoller Güter benötigt wird.



Darüber hinaus sorgen die niedrige Ladekante, die breite Schiebetür und die weit zu öffnenden Hecktüren dafür, dass sich der Citroen Berlingo Transline Solution für die unterschiedlichsten Transportaufgaben bestens eignet.



Der Berlingo Workline Solution kombiniert die Vorteile des Transline Solution mit praktischen Stauraumlösungen für große und kleine Frachtelemente. Der Berlingo Workline Solution ist mit einer Unterflureinrichtung bestehend aus einem Schubladenmodul, einer Bodenplatte und integrierten Aluminium-Airline-Zurrschienen ausgestattet. Werkzeuge können so sicher verstaut werden und sind schnell greifbar, ohne dass Einbußen in der Nutzbreite des Laderaums in Kauf genommen werden müssen. Eine Aluminiumabschlussleiste als Schutzkante im Heck- und Schiebetürbereich sowie eine Ladungssicherungstasche inklusive Ratschenzurrgurten mit Karabinerhaken runden das Angebot ab.



Der Citroen Berlingo Transline Solution ist ab sofort bestellbar zu Preisen ab 18.200 Euro. Die Preisliste des Citroen Berlingo Workline Solution, der ebenfalls schon bestellt werden kann, beginnt bei 23.400 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 08.05.2019