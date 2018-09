Neue Pecelecs von Peugeot Cycles

Peugeot vergrößert sein Sortiment an Pedelecs: Auf dem Pariser Automobilsalon wird das urbane Elektrofahrrad eLC01 aus dem Legend-Sortiment im Neo-Retro-Look zu sehen sein - zusammen mit weiteren Neuheiten.



Das eLC01 soll mit stylischem Design und elektrischer Unterstützung alles bieten, was für eine Fahrt in der Stadt gebraucht wird. Es ist laut Peugeot Cycles komplett ausgestattet und leicht zu fahren. So bietet es etwa acht Gänge und eine elektrisch unterstützte Reichweite von bis zu 70 Kilometern. Der kompakte Rahmen und die 24-Zoll-Räder sorgen laut der Franzosen für ein einfaches Handling. Der gepolsterte Sattel bringt Komfort und die Scheibenbremsen sollen für eine sichere Fahrt sorgen. Praktisches Detail: der Racktime-Gepäckträger, mit dem sich Taschen schnell und sicher befestigen lassen.



Drei weitere Neuheiten aus dem Hause Peugeot Cycles werden ebenfalls in Paris gezeigt: das eT01 FS, das eT01 PowerTube-Trekkingbike und das eR02 PowerTube-Roadbike, alle mit im Rahmen integrierten Akkus. Alle Peugeot-Fahrräder sind jetzt im französischen Online-Shop der Marke erhältlich.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 26.09.2018