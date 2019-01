Neue Sondermodelle: Peugeot sieht schwarz

"Black is beautiful" heißt es ab sofort bei Peugeot, mit den neuen Sondermodellen 2008 Black Edition und 308 Limousine Black Edition. Bis zu 760 Euro sollen Käufer sparen.



Basis für die Black Edition ist die Ausstattungslinie Allure plus GT-Line-Paket, zum Serienumfang gehören dann unter anderem schwarze Felgen, Rückfahrkamera, Sitzheizung sowie für den 308 3D-Echtzeitnavigation, elektrische Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer sowie eine Massage-Funktion für die vorderen Sitze. Bei beiden Modellen findet sich das Peugeot-Logo in Schwarz als "Black Lion" an der Front, schwarz dominiert auch Zierleisten, die Dachreling des 2008 und den Innenraum.



Für den 2008 Black Edition stehen folgende Motoren zur Wahl: 1,2 l PureTech 110 EAT6 mit 81 kW, 1,2 l PureTech 130 mit 96 kW und 1,5 l BlueHDi 120 EAT 6 mit 88 kW.



Die Peugeot 308 Limousine Black Edition wird als Benziner mit dem 1,2 l PureTech 130 mit 96 kW, wahlweise auch mit Achtgang-Automatik, angeboten und als Diesel als 1,5 l BlueHDi 120 EAT 6 mit 88 kW.



Der Einstiegspreis des Sondermodells liegt bei 24.900 Euro für den 2008 Black Edition und bei 28.400 Euro für den 308 Black Edition.

