Neue Top-Ausstattung für den Kodiaq

Mit dem Kodiaq hat Skoda seit knapp zwei Jahren ein echtes Erfolgsmodell im Programm. Jetzt bekommt das Mittelklasse-SUV mit der Linie L&K eine neue Top-Ausstattung.



Serienmäßig beim Kodiaq L&K sind 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine eloxierte Dachreling sowie dunkel getönte Heck- und hintere Seitenscheiben. Adaptive LED-Scheinwerfer und Rückleuchten in LED-Technik gehören ebenso zum umfangreich ausgestatteten Paket wie eine 360-Grad-Kamera und die Progressivlenkung, die sich den Fahrsituationen anpasst. Für Sicherheit sorgen Spurhalte-, Spurwechsel- und Ausparkassistent, adaptiver Abstandsassistent, und Stau- und Notfallassistent (bei DSG).



An Bord ist das Infotainmentsystem "Bolero" mit 8-Zoll-Touchscreen, das die Smartphone-Verbindung via AppleCarplay und Android Auto ermöglicht. Für den richtigen Sound im schicken Innenraum sorgt ein Canton-Audiosystem mit neun Lautsprechern und Subwoofer. Sitze mit Memory-Funktion und eine Zweizonen-Klimaautomatik stehen für den Komfort-Anspruch, den Skoda mit der Ausstattungslinie bedienen will.



Einen Benziner und zwei Dieselmotoren hat Skoda im Angebot für den Kodiaq L&K. Der 1,5 TSI mit Zylinderabschaltung leistet 110 kW/150 PS und ist mit einem 7-Gang-DSG kombiniert und sowohl mit Vorderrad- als auch mit Allradantrieb erhältlich. Ein 2-Liter-Diesel ist in zwei Leistungsstufen zu haben: mit 110 kW/150 PS und mit 140 kW/190 PS. Die schwächere Variante kann mit Vorderradantrieb und DSG oder als Allradler mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder 7-Gang-DSG geordert werden. Der 190-PS-Kodiaq mit 7-Gang DSG und Allrad. Die Motoren erfüllen die Abgasnorm Euro-6d-Temp. Die Preise beginnen ab 40.090 Euro.

