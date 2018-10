Neuer 3er-BMW sportlicher denn je

Die Hüllen sind gefallen. Auf dem Autosalon Paris zeigt BMW die siebte Generation des "Dreiers" ohne Tarnung. Er ist deutlich sportlicher ausgelegt als die Vorgänger-Modelle. Und in den Bereichen Fahrerassistenz, Bedienung und Vernetzung sind allerhand Neuerungen an Bord.



Die neue Antriebstechnologie soll mehr Leistung, gesteigerte Durchzugskraft und optimierte Effizienz an den Tag legen. Zur Markteinführung gibt es sechs Modellvarianten: Vierzylinder-Otto-, Vierzylinder-Diesel- und Sechszylinder-Dieselmotoren mit einem Leistungsspektrum zwischen 110 kW/150 PS und 195 kW/265 PS. Im Jahresverlauf erweitert BMW das Angebot um ein extrem sportliches BMW M Performance Automobil und ein besonders effizientes Modell mit Plug-in-Hybrid.



Durch umfangreich weiterentwickelte Fahrwerkstechnik, neue Dämpfer-Technologie, steifere Karosseriestruktur und Fahrwerksanbindung, erhöhte Spurweiten, Gewichtsoptimierung und anderen Optimierungen konnte die Fahrdynamik noch einmal gesteigert werden, sagen die BMW-Ingenieure. Besonders agil: das M-Sportfahrwerk mit Fahrzeug-Tieferlegung, variabler Sportlenkung, M-Sportbremsanlage, elektronisch geregeltem Sportdifferenzial und weiteren Finessen.



Eine Neuinterpretation des für die Sportlimousine von BMW typischen Erscheinungsbildes erfolgt durch die neue Designsprache der Marke. Sie ist geprägt von klar gezeichneten Linien und straff modellierten Flächen und bringt dadurch moderne Ästhetik, Sportlichkeit und emotionsstarke Präsenz zum Ausdruck. Zudem ist eine gezielte Individualisierung möglich durch die Serien Modell Advantage, Modell Sport Line, Modell Luxury Line und Modell M Sport.



Außerdem setzen die Bayern auf ein deutliches Plus an Komfort, Nobel-Ambiente und Individualisierung durch umfassend erweiterte Serienausstattung und innovative Optionen. Mit an Bord: ein neugestaltetes Sport-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, sowie ein neues Tastenfeld für Lichtfunktionen. Umgestaltet sind unter anderem der Gangwahlschalter und das umliegende Bedienfeld auf der Mittelkonsole mit iDrive Controller, Start-/Stopp-Knopf sowie Fahrerlebnisschalter-Tasten und der jetzt elektrisch betriebenen Parkbremse.



Das Anzeige- und Bediensystem wird noch differenzierter: Die Serienausstattung umfasst Instrumentenkombi mit einem von 2,7 auf 5,7 Zoll vergrößerten Display und Control Display mit einer von 6,5 auf 8,8 Zoll erweiterten Bildschirmdiagonale. Das optionale BMW Live Cockpit Professional bietet ein 12,3 Zoll großes, volldigitales Instrumentenkombi und Control Display mit einem Durchmesser von 10,25 Zoll für einheitlich gestaltete, situationsabhängige und individualisierbare Anzeigen.



Zum großzügigen Raumgefühl im Interieur tragen die erweiterte Schulter- und Ellenbogenfreiheit auf den vorderen Plätzen ebenso bei wie die zusätzliche Beinfreiheit und das Plus an Sitz- sowie Ein- und Ausstiegskomfort im Fond. Der 480 Liter große Gepäckraum der neuen 3er Limousine bietet einen optimierten Ladekomfort. Eine im Verhältnis 40:20:40 geteilte und

umklappbare Fondsitzlehne gehört zur Serienausstattung. Die Markteinführung des neuen 3er-BMW ist für den 9. März 2019 geplant.

