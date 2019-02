Neuer Corsa hat den Durchblick

Das innovative LED-Matrix-Licht wird in wenigen Monaten in der sechsten Generation des Opel Corsa für Durchblick sorgen. Seit 1982 hat sich der Kleinwagen rund 13,5 Millionen Mal verkauft. Jetzt fährt die neue Generation vor, noch im ersten Halbjahr 2019 solle die voll elektrische Variante bestellbar sein, heißt es bei den Rüsselsheimern.



Details zum neuen Corsa behält der Autobauer noch für sich, bis auf eines: Der Kleinwagen wird mit IntelliLux LED Matrix-Licht ausgerüstet, wie Opel anlässlich eines Licht-Workshops im Testzentrum in Dudenhofen bekanntgegeben hat. Für dieses Lichtsystem, das bisher nur in höheren Fahrzeugklassen verfügbar ist, entscheiden sich rund 20 Prozent der europäischen Astra-Käufer und rund 60 Prozent beim Insignia, in Deutschland sogar 31 Prozent (Astra) und 85 Prozent (Insignia). Der Vorteil: Das Licht ist blendfrei, entgegenkommende oder vorausfahrende Fahrzeuge werden durch Abblenden einzelner Segmente einfach aus dem Lichtkegel geschnitten. Zudem passt sich das Licht den Verkehrs- und Straßensituationen an.



Jetzt kommt diese Licht-Technologie, ein Sicherheits-Feature, in die Kleinwagenklasse. Opel nennt das "Demokratisierung von Technologien für alle". Warum? Weil Kleinwagen das größte Segment in Europa sind. Opel verspricht, künftig Elektroautos bezahlbar zu machen und modernste Technologien ebenfalls in bezahlbaren Autos anzubieten. Der neue Corsa soll dieses Versprechen einlösen.



Mirko Stepan / mid

