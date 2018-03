Neuer Dunlop-Reifen fürs Hypersport-Segment

Anzeige

Mit dem ultrasportlichen Hightech-Reifen SportSmart TT schließt Dunlop im Hypersport-Segment die Lücke zwischen den Rennreifen GP Racer D212 und den Sportreifen SportSmart-MAX. Der Neuzugang soll in Sachen Sportlichkeit höchsten Ansprüchen gerecht werden und durch seine Track-Technologie (TT) auch uneingeschränkt auf der Rennstrecke überzeugen.



Dabei erzeugt die NTEC RT-Technologie am Hinterrad laut Dunlop Grip auf Rennreifen-Niveau, das "Speed Vent Tread"-Laufflächendesign sorgt für einen optimalen Temperatur-Haushalt im Vorderradreifen. Die bei Rennreifen bewährte Reifenkontur wurde für den SportSmart TT übernommen, daraus resultieren eine hohe Präzision und ein gutes Feedback auf Impulse durch den Fahrer.



Xavier Fraipont, Managing Director Dunlop Motorcycle Europe, schätzt den Neuen so ein: "Er ergänzt unser Portfolio an Hochleistungsreifen um eine ultrasportliche Hightech-Innovation für den Straßen- und Rennstreckeneinsatz."