Neuer Eigenzulassungs-Anführer

Es gibt einen neuen Spitzenreiter in der Eigenzulassungs-Hitparade: Laut der Neuzulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA), die das Fachmagazin "kfz-betrieb" ausgewertet hat, setzte sich Jeep im April 2019 mit einem Eigenzulassungsanteil von 52 Prozent an die Spitze des Rankings.



Zuvor hatte Porsche sechs Monate in Folge die Auswertung angeführt, jetzt liegen die Schwaben mit 38,2 Prozent auf Rang drei, noch hinter Hyundai mit 39,7 Prozent. Auf den Plätzen folgen Fiat (37,6 Prozent), Renault (36,2 Prozent) und Toyota (36,1 Prozent).



"Schlusslichter waren wie in den Vormonaten Dacia mit 5,9 Prozent und Smart mit 12,1 Prozent", so der "kfz-betrieb". Den stärksten Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat verbuchte demnach Honda: Während es im April 2018 noch 51,5 Prozent waren, fuhr der Importeur auf jetzt 21,6 Prozent herunter.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 03.06.2019