Neuer Jeep Cherokee: Der Countdown läuft

Ab 13. Oktober steht der gründliche renovierte Cherokee bei den Jeep-Händlern. Vor allem beim Design und in Sachen Konnektivität wurde das Mittelklasse SUV nachgeschärft.



Zum Marktstart ist der neue Cherokee mit einem effizienten 2.2 MultiJet II Turbodieselmotor in zwei Leistungsstufen mit 110 kW/150 PS oder 143 kW/195 PS zu haben. Geschaltet wird per Sechsgang-Schaltgetriebe oder Neungang-Automatik. Im Jahr 2019 folgt ein neuer Benzinmotor mit zwei Liter Hubraum und Direkteinspritzung, der voraussichtlich 199 kW/270 PS leisten wird.



Die vierte Generation "Uconnect" wartet mit innovativen Kommunikations-, Unterhaltungs- und Navigationsfunktionen auf. Je nach Ausstattung stehen für den neuen Jeep Cherokee Uconnect 7.0 oder Uconnect 8.4NAV zur Wahl, mit hochauflösenden Grafiken auf den Touchscreens, auf denen unter anderem auch die Bedienung für Klimatisierung und Audio zusammengefasst ist. Eine Anbindung des Smartphones über Apple CarPlay und Android Auto sowie Touchscreens mit kapazitiver Zoom-Funktion in den Größen 17,8 beziehungsweise 21,3 Zentimeter Bildschirmdiagonale gehören ebenso zu den Systemen wie eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung und eine Spracheingabe.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 09.10.2018