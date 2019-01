Neuer Mitsubishi feiert in Genf Premiere

Was hat eine Alpenstadt in der Schweiz mit einem Mitsubishi-Modell zu tun? Eine gute Frage - die die japanischen Autobauer in Kürze beantworten wollen. Zunächst hüllen sie sich aber noch weitgehend in geheimnisvolles Schweigen. Und verraten lediglich, dass auf dem Genfer Salon (7. bis 17. März) der neue Engelberg Tourer zu sehen sein wird.



Was die nächste Frage aufwirft: Engelberg Tourer - was kann man sich denn darunter vorstellen? Mitsubishi Deutschland verweist auf die Tatsache, dass das Unternehmen dafür bekannt ist, eigene Nischen zu gestalten. Und dass der künftige Tourer von allem mehr sein soll: mehr SUV, mehr Elektrofahrzeug, mit mehr Technologie und mehr Stil. Damit die Menschheit nicht komplett im Dunkeln tappt, gibt es sogar schon ein erstes Bild des Neuen. Und wenn wir dessen blaue Tagfahrlichter richtig interpretieren, herrscht unter der Motorhaube tatsächlich Hochspannung.

