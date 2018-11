Neuer Motor für den Honda HR-V

Honda schickt sein SUV HR-V 2019 mit der Ausstattungsvariante "Sport" auf die Straße. Dazu spendieren die Japaner dem Fahrzeug einen neuen 1,5-Liter-Turbobenziner mit sportlicher Fahrwerksabstimmung. Ein überarbeitest Design sowie Interieur-Neuerung gehören ebenso zur Sport-Variante.



Der 1.5-Liter-Motor des neuen HR-V Sport wird auch in der aktuellen Generation des Honda Civic eingesetzt. Der Vierzylindermotor leistet 134 kW/182 PS bei einem maximalen Drehmoment von 240 Newtonmeter. Der HR-V hat serienmäßig ein Sechsgang-Schaltgetriebe an Bord. Mit dem optionalen CVT-Getriebe liegen 220 Newtonmeter zwischen 1.700 und 5.500 U/min an.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 29.11.2018