Neuer Opel Combo Cargo

Der neue Opel Combo Cargo feierte am Mittwoch Weltpremiere auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover. Der Transporter ist ab sofort bestellbar. Den Einstiegspreis gibt der Hersteller mit 16 850 Euro an (ohne Mehrwertsteuer). Zu diesem Preis fährt der Combo Cargo als 4,40 Meter langer „Selection“ mit einem 76 PS starkem 1,5-Liter-Diesel vor. Der Combo Cargo steht in zahlreichen Varianten zur Wahl, darunter die 4,40 Meter messende Kurzversion, der Cargo XL mit 4,75 Meter (ab 20 050 Euro) sowie als geräumige Doppelkabine mit fünf Sitzplätzen und zwei Schiebetüren (ab 21 550 Euro). mid / Bild: Opel

