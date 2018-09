Neuer Opel Combo Cargo ab 16.850 Euro startklar

Der Countdown läuft: Der neue Opel Combo Cargo feiert am 19. September 2018 Weltpremiere auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover. Der Transporter ist ab sofort bestellbar, den Einstiegspreis gibt der Hersteller mit 16.850 Euro an (ohne Mehrwertsteuer).



Zu diesem Preis fährt der Combo Cargo als 4,40 Meter langer Selection mit einem 56 kW/76 PS starkem 1,5-Liter-Diesel vor, der nach Euro-6d-TEMP-Norm zertifiziert ist. Der kombinierte Verbrauch beträgt laut Opel 4,0 bis 4,4 Liter Diesel je 100 Kilometer (110-116 g/km CO2).



Der neue Combo Cargo wurde als Transporter für Handel und Handwerk entwickelt - und das nach den Maßstäben eines Pkw, erklären die Opel-Ingenieure. So biete er eine Vielfalt an Assistenzsystemen einerseits und sorgt andererseits dank komplett neuer Plattform für niedrige Betriebskosten.



Der neue Opel Combo Cargo steht bereits ab Bestellstart in zahlreichen Varianten zur Wahl, darunter die 4,40 Meter messende Kurzversion, der Cargo XL mit 4,75 Meter (ab 20.050 Euro) sowie als geräumige Doppelkabine mit fünf Sitzplätzen und zwei Schiebetüren serienmäßig (ab 21.550 Euro).



Der neue Opel-Transporter bietet mit bis zu 4,4 Kubikmetern Ladevolumen mehr Platz als die meisten seiner Wettbewerber im Segment, betonen die Rüsselsheimer. Darüber hinaus verträgt er bis zu 1.000 Kilogramm an Zuladung (ohne Fahrer) und nimmt Gegenstände und Arbeitsmaterial bis zu 3.440 Millimeter Ladelänge auf. Die Ladefläche ist zwischen den Radhäusern breit genug, um zwei Europaletten quer verladen zu können. Lange Gegenstände lassen sich dank der optionalen Dachklappe (350 Euro) auch schräg mit auf Tour nehmen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 17.09.2018