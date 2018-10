Neuer Porsche Macan debütiert in Paris

Porsche hat den Macan aufgefrischt. Das kompakte Sport-SUV erhält neue Aggregate und Design-Elemente. Jetzt zeigt sich der geliftete Macan erstmals der Öffentlichkeit auf dem Pariser Automobilsalon. Das Modell startet mit einem auf Effizienz getrimmten Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit neuer Brennraumgeometrie und Ottopartikelfilter. Er leistet 180 kW/245 PS und kommt auf ein maximales Drehmoment von 370 Newtonmeter.



Damit spurtet der Macan in Kombination mit dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe PDK in 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h. Der Verbrauch soll bei 8,1 l/100 km nach NEFZ liegen.



Auffälligste Neuerungen der umfangreichen Modellpflegemaßnahmen im Bereich Design, Komfort, Konnektivität und Fahrdynamik sind das dreidimensionale LED-Leuchtenband am Heck sowie das neue, voll vernetzte Porsche Communication Management mit 10,9 Zoll großem Touchscreen im Innenraum.



Porsche überarbeitete das Fahrwerk für mehr Fahrspaß und Komfort. Auch der neue Macan tritt - sportwagentypisch - mit Mischbereifung an. Dadurch lassen sich die Vorteile des intelligenten Allradantriebs "Porsche Traction Management" (PTM) fahrdynamisch optimal nutzen, heißt es. Neu entwickelte Reifen mit verbesserten Performance-Eigenschaften sollen zudem noch mehr Querdynamik ermöglichen. Die Raddurchmesser reichen von serienmäßig 18 bis optional 21 Zoll.



Im Stil der Porsche-Design-DNA tritt der neue Macan mit einem dreidimensional ausgearbeiteten LED-Heckleuchtenband an. Auch die Bremsleuchten im Vier-Punkt-Design spiegeln die Markenidentität wider. Bei den neu gestalteten Hauptscheinwerfern kommt nun serienmäßig LED-Technik zum Einsatz. Optional steuert darüber hinaus das Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) die Lichtverteilung adaptiv. Das Bugteil des Macan wurde im Detail überarbeitet und wirkt nun noch breiter. Die neuen Exterieur-Farben "Mambagrünmetallic", "Dolomitsilbermetallic", "Miamiblau" und "Kreide" erweitern den individuellen Gestaltungsspielraum.



Mit dem neuen Porsche Communication Management (PCM) erweitert der Macan die Möglichkeiten der digitalen Porsche-Welt. Wie bei Panamera und Cayenne kann der Touchscreen mittels vordefinierter Kacheln individuell gestaltet werden. Serienmäßig voll vernetzt umfasst das neue System Online­Navigation, Handyvorbereitung, zwei Audio­Schnittstellen sowie eine intelligente Sprachbedienung.



Ebenfalls serienmäßig an Bord: Porsche Connect Plus inklusive LTE-Telefonmodul mit SIM­Kartenleser, WLAN-Hotspot sowie zahlreichen Porsche Connect-Diensten. Eine zentrale Rolle spielt dabei unter anderem die Anbindung des Navis an die "Here Cloud". Dadurch stehen dem Fahrer jederzeit aktuelle Online-Daten für eine schnelle Routenberechnung zur Verfügung.

