Neuer Reifen für Hobby-Kraxler

Auf den richtigen Reifen kommt es an - das gilt auf Asphalt, und umso mehr im Gelände. Yokohama liefert jetzt für abenteuerlustige Autofahrer die richtigen Gummis - damit Matsch und sonstige Offroad-Bedingungen nicht zum Hindernis werden.



Ab Sommer vertreibt Yokohama den in den USA bereits erhältlichen Mud-Terrain-Reifen Geolandar X-MT auch in Europa. Geplant sei es, die Reifengrößen von 35x12.50R20 LT 121Q bis 7.00R16C 108/106N anzubieten. Die Pneus seien besonders auf die Anforderungen von Hobby-Offroadern angepasst, der robuste Reifen sei zudem angenehm leise, so der Hersteller.



Yokohama plant nach eigenen Angaben, das Hobbyreifen-Segment weiter auszubauen, wozu auch Produkte für Motorsport und Oldtimer zählten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 15.03.2019