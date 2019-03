Neuer Top-Diesel für Ford Tourneo Custom

Für viele sportliche Familien ist der Ford Tourneo Custom ein treuer Wegbegleiter. Der Transporter eignet sich für Wochenendausflüge genauso wie für eine längere Urlaubsreise. Reichlich Gepäck sowie sperrige Sportgeräte wie Surfbretter oder Mountainbikes können bequem mit auf jede Tour genommen werden. Damit das jetzt noch etwas flotter geht, spendiert Ford seiner Großraum-Limousine, die bis zu neun Personen Platz bieten kann, ab sofort einen kraftvolleren Dieselmotor.



Neue Top-Variante ist nun die 136 kW/185 PS starke Version des 2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotors mit einem maximalen Drehmoment von 415 Newtonmeter - für mehr Durchzugskraft und verbesserte Fahrleistungen, verspricht der Hersteller. Der neue Diesel ersetzt die bisherige Top-Motorisierung mit 125 kW/170 PS.



Außerdem ist der weiterentwickelte Tourneo Custom das erste Fahrzeug in seinem Segment, das auf Wunsch mit innovativer 48 Volt-Mild-Hybrid-Technologie ausgeliefert wird, teilt Ford mit. Die 48 Volt-Mild-Hybrid-Technologie, sie steht für alle Versionen mit Schaltgetriebe optional zur Verfügung, wirke sich positiv auf den Kraftstoffverbrauch insbesondere im Stadtverkehr aus, heißt es. Passende Zahlen dazu liefert Ford gleich mit: Basierend auf dem WLTP-Testverfahren sei bei der neuen Hybrid-Variante eine zusätzliche Kraftstoffeinsparung von etwa vier Prozent zu erwarten. Die Preisliste für die neue Top-Variante startet bei 34.805 Euro netto.



"Der Ford Tourneo Custom hat sich bei so unterschiedlichen Kunden wie Shuttle-Services, großen Familien und Outdoor-Fans als überwältigender Erfolg erwiesen", sagt Hans Schep, General Manager, Commercial Vehicles, Ford of Europe. "Der leistungsstarke und kraftstoffeffiziente 2,0-Liter-EcoBlue-Diesel und die einzigartige 48 Volt-Mild-Hybrid-Technologie werden die Betriebskosten weiter senken und diesen komfortablen Personentransporter somit noch attraktiver machen."



Seit der Markteinführung des aktuellen Modells Anfang 2018 hat Ford nach eigenen Angaben in Europa 17.100 Exemplare des Tourneo Custom verkauft, dies sei ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 06.03.2019