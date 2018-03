Neuer TV-Vermarkter für Tourenwagenserie

Anzeige

Die Zukunft der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) steht in den Sternen. Mercedes-Benz steigt zum Ende der Saison 2018 aus und will sich verstärkt in der elektrischen Rennserie Formel E engagieren. Auch der langjährige Fernsehpartner ARD hat eine Vollbremsung gemacht. Dafür springt SAT.1 jetzt ein. Doch die TV-Quoten waren zuletzt alles andere als gut.



Und deshalb setzt die DTM-Dachorganisation ITR jetzt auf die Management Group (IMG) als neuen Partner für die internationale TV-Vermarktung. Die Zusammenarbeit ist auf zwei Jahre angelegt. "Wir freuen uns sehr, mit IMG als weltweit größtem unabhängigen Rechtevermarkter von Live-Sport-Übertragungen einen starken Partner zu haben, um die DTM international noch stärker aufzustellen zu können. Angesichts des Spektrums von IMG ist auch die Entwicklung von gemeinsamen Show- und Entertainment-Formaten zur Bereicherung der DTM-Events denkbar", sagt ITR-Geschäftsführer Achim Kostron.



IMG ist laut ITR in mehr als 30 Ländern aktiv. Der von Mark McCormack in Cleveland/Ohio gegründete Konzern ist ein unabhängiger Produzent und Vertreiber von Sport- und Unterhaltungsmedien. IMG hat sich insbesondere als Rechteverwerter der National Football League (NFL), der Nascar-Serie und der Olympischen Spiele sowie in der Zweitverwertung bei der Fußball-Bundesliga einen Namen gemacht. Auch Motorsport sei fester Bestandteil des Portfolios von IMG, heißt es. Ob damit allein das drohende Aus der einst so populären Rennserie abgewendet werden kann, darf allerdings bezweifelt werden.