Neues E-Mountainbike für Frauen

Der Elektroantrieb findet auch bei den Radfahrern immer mehr Anhänger. So sind inzwischen rund 3,5 Millionen der insgesamt etwa 75 Millionen Fahrräder in Deutschland mit elektrischem Rückenwind unterwegs. Anfangs nur in der Stadt, inzwischen auch in den Bergen. E-Mountainbikes liegen voll im Trend, vor allem Frauen setzen im Gelände gerne auf die Anschubhilfe des kleinen Elektromotors.



Aus diesem Grund erweitert die Pedelec-Marke trenoli ihre Cross-Country-Serie Ruvido um eine neue Damenversion. Das E-Mountainbike trenoli Ruvido Lady wird vom Bosch Performance Line CX Motor angetrieben und bietet eine sportliche, speziell für Damen optimierte Rahmengeometrie.



Der CX Mittelmotor verfügt über ein Drehmoment von 72 Newtonmeter. Er wird vom derzeit stärksten Powerpack von Bosch, der 500-Wh-Akku-Version, versorgt. Die Ladezeit liegt laut Hersteller bei 4,5 Stunden Ladezeit, Die Energie wird beim Ruvido Lady durch die 10-Gang-Kettenschaltung Deore SLX von Shimano umgesetzt. Abgestimmt auf den Untergrund und die Geschwindigkeit kombiniert dei Schaltung die eigene Tretkraft mit der Motorunterstützung, die über den Bordcomputer mit Off, Eco, Tour, Sport oder Turbo gewählt werden kann.



Die XCR-Federgabel von SR Suntour soll Unebenheiten im Gelände glätten. Die Schwalbe Rapid Rob Reifen auf Blackrock Felgen von Rodi bieten auch in steilem Terrain stets guten Grip. In der Trendfarbe Türkis macht das Cross-Country-Rad aber auch in der Stadt eine gute Figur.



Das trenoli E-Pedelec Ruvido Lady hat einen hydrogeformten Aluminium-Damenrahmen mit tiefem Schwerpunkt, 27,5 Zoll Räder, Shimano Deore Scheibenbremsen mit 180 Millimeter Durchmesser vorne und 160 Millimeter hinten sowie einen Velo Gelsattel. Der Preis für das E-Mountainbike beträgt inklusive 500er-Akku-Powerpack 2.849 Euro.