Neues Fahrwerk für den Mercedes GLE

Autobauer Mercedes-Benz hat die Art der geräumigen Geländelimousine GLE neu durchdacht. Eine Weltneuheit ist beispielsweise das aktive Fahrwerk "E-Active Body Control" auf 48-Volt-Basis, erstmals in Kombination mit der ebenfalls neu entwickelten Luftfederung. Laut Hersteller können die Feder- und Dämpferkräfte als einziges System auf dem Markt an jedem Rad individuell geregelt werden. Somit soll es nicht nur Wank-, sondern auch Nick- und Hubbewegungen entgegenwirken.



Auch an der Allradtechnik 4Matic hat Daimler gefeilt: Erstmals wird bei Fahrzeugen mit Sechs- und Achtzylindermotoren sowie beim Plug-in-Hybrid ein vollvariabler Allradantrieb (Torque on Demand, TonD) angeboten, der die Momentenverteilung zwischen der Vorder- und Hinterachse von Null bis 100 Prozent entsprechend dem ausgewählten Fahrprogramm regelt. Mit dem optionalen Offroadpaket steht als Weltneuheit ein ebenfalls vollvariabler Allradantrieb (TonD) mit low- und highrange zur Verfügung. Damit soll der GLE so geländetauglich sein wie noch nie.



Außerdem besitzt der neue GLE merklich mehr Radstand (plus 80 mm), und entsprechend großzügig ist das Platzangebot. Besonderen Komfort bietet die auf Wunsch vollelektrisch verstellbare zweite Sitzreihe, als Option gibt es eine dritte Sitzreihe.



Auch die elektronischen Helfer sind nun auf dem neusten Stand: Dazu gehört der Aktive Stau-Assistent: Als Teil der Fahrassistenzsysteme kann der GLE Staus frühzeitig erkennen, den Fahrer im Stop-und-Go-Verkehr bis ca. 60 km/h aktiv unterstützen und sogar beim Bilden einer Rettungsgasse assistieren. Zudem hat der aktive Brems-Assistent eine Abbiegefunktion: Besteht beim Abbiegen über die Fahrbahn entgegenkommender Fahrzeuge Kollisionsgefahr, kann der GLE bei dafür typischen Geschwindigkeiten abgebremst werden.



Das Infotainmentsystem verfügt über größere Bildschirme, ein vollfarbiges Head-up-Display mit einer Auflösung von 720 x 240 Pixeln und den MBUX Interieur Assistenten, der Hand- und Armbewegungen erkennen kann und den Bedienwunsch unterstützt. Das Exterieur-Design strahlt nicht nur Präsenz und Stärke aus, sondern setzt gleichzeitig einen neuen Bestwert in der Aerodynamik im SUV-Segment. Zum Marktstart Anfang 2019 erhält der GLE eine komplett neue Motorenpalette: Er startet mit dem neuen Reihensechszylinder-Benziner, weitere Motoren, darunter Diesel und auch ein Plug-in-Hybrid, folgen.



Als erster Benziner steht der mit 48-Volt-Technologie konsequent elektrifizierte Reihen-Sechszylinder als Mercedes-Benz GLE 450 4Matic bei der Markteinführung zur Verfügung. Seine Leistungsdaten: 270 kW/367 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment, kurzfristig sind weitere 250 Newtonmeter Drehmoment sowie 16 kW/22 PS Leistung über eine Boost-Funktion abrufbar. Der Integrierte Starter-Generator (ISG) übernimmt Hybridfunktionen wie "EQ Boost" oder Rekuperieren und ermöglicht Verbrauchseinsparungen, die bisher der Hochvolt-Hybridtechnologie vorbehalten waren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 12.09.2018