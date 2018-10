Neues Gesicht für den Hyundai i40 Kombi

Hyundai verpasst dem i40 Kombi einen neuen Anstrich. Die Südkoreaner setzen zum Modelljahr 2019 auf eine neue Optik, erweiterte Sicherheitssysteme, einen neuen Antrieb und eine neue Ausstattung. Der i40 Kombi wird den Ausstattungsvarianten Space und Space Plus angeboten.



Für den Antrieb des i40 Kombi bietet Hyundai die neue 1,6-Liter-Dieselgeneration in zwei Leistungsstufen an: mit 85 kW/115 PS und 100 kW (136 PS). Die Standardversion ist an ein Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt und produziert 280 Newtonmeter Drehmoment.



In der Top-Version entwickelt der 1,6-Liter-Vierzylindermotor 320 Newtonmeter Drehmoment. Die Kraftübertragung erfolgt hier optional über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (7DCT). Darüber hinaus hält Hyundai den i40 Kombi mit einem 99 kW/135 PS starken 1,6-Liter-Benzinmotor und Sechsgang-Schaltgetriebe bereit.



Der Mittelklasse-Kombi ist ab sofort zum Listenpreis ab 29.900 Euro erhältlich. Durch die Aktion "Green Deal 2.0" zur Beteiligung am Diesel-Paket der Bundesregierung lässt sich der Kaufpreis des i40 Kombi um 10.000 Euro reduzieren. Das Angebot gilt für Privat- und Gewerbekunden, das Rücknahmeangebot auch für Fahrzeuge anderer Hersteller. Voraussetzung ist, dass der alte Selbstzünder mindestens sechs Monate auf den privaten oder gewerblichen Endkunden zugelassen war.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 17.10.2018