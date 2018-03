Neues Sicherheits-Kompetenzzentrum bei VW

Anzeige

Zukünftig können die Wolfsburger VW-Ingenieure mit ihren Produkten das ganze Jahr über Schlitten fahren. Ein neues Sicherheits-Kompetenzzentrum macht es möglich. Denn das Herzstück der 8.000 Quadratmeter-Projekts ist eine Schlittenanlage, in der erstmals auch horizontale und vertikale Seitwärts- und Drehbewegungen der Karosserie simuliert werden können.



"Diese hochmoderne Schlittenanlage ermöglicht uns, dynamische Bewegungen beim Crash abzubilden und sogenannte vorgebremste Unfallszenarien realitätsnah zu simulieren", sagt Dr. Gunnar Koether, Leiter Fahrzeugsicherheit bei Volkswagen. Die Karossen werden dazu auf 80 km/h beschleunigt und kurz vor dem Aufprall abgebremst. Maximal 100 km/h sind möglich, und Versuchsträger bis zu drei Tonnen Gewicht. "Rund 800 Schlittentests werden jährlich in der Technischen Entwicklung von Volkswagen durchgeführt", so ein Firmensprecher.



Im Erdgeschoss der Halle sind außerdem zahlreiche Prüfstände untergebracht. Im ersten Stock werden die Versuchsträger für die Crashtests vorbereitet und anschließend untersucht und analysiert.