Neues TV-Format: "ran" an die Tourenwagen

Die einst so populäre Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) ist auf rasanter Talfahrt. Immer mehr Fans kehren der Rennserie den Rücken, und zum Saisonende 2018 steigt auch noch Mercedes aus. Damit sind dann nur noch Audi und BMW werksseitig vertreten. Auch Fernsehsender ARD machte nach jahrelangem Engagement eine Vollbremsung.



Ab dieser Saison sind die Rennen der DTM bei SAT.1 zu sehen. Das neue Format nennt sich "ran racing". Jetzt stellt der Fernsehsender sein DTM-Team vor: Andrea Kaiser (36) sowie Matthias Killing (38) moderieren die Vor- und Nachberichterstattung und führen die Interviews mit Fahrern, Team- und Sportchefs. Edgar Mielke (55) ist als Kommentator im Einsatz und analysiert das Renngeschehen.



"Das ran-racing-Team für die SAT.1-Übertragungen der DTM ist jetzt komplett. Unser renommiertes Moderatoren-Duo Andrea Kaiser und Matthias Killing sowie 'Neuzugang' Edgar Mielke sind eine sehr gute Mischung aus Erfahrung, Kompetenz, Leidenschaft und der nötigen Portion Benzin im Blut", sagt "ran"-Sportchef Alexander Rösner.



Der Startschuss für die DTM in SAT.1 fällt am 5. Mai 2018 um 13 Uhr auf dem Hockenheimring. Zu dieser einheitlichen Startzeit beginnen alle Live-Übertragungen der Saison. Ausnahmen sind die Rennen in Brands Hatch, Misano sowie der Finallauf auf dem Hockenheimring. Die DTM-Saison 2018 umfasst insgesamt 20 Rennen an zehn Wochenenden, jeweils samstags und sonntags. Die Qualifyings gibt es im Live-Stream auf ran.de und via "ran"-App zu sehen. Ob die Rennserie noch eine Zukunft hat, steht allerdings in den Sternen. Gut möglich, dass die Startampel zum Saisonende 2018 dann endgültig auf Rot steht.