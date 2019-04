New York Auto Show: An der Ostküste viel Neues

Automessen haben es aktuell nicht leicht. Detroit schwächelt massiv, bei der IAA gibt es reichlich Absagen. Die Hersteller müssen sparen und konzentrieren sich lieber auf Zukunftsthemen, etwa bei der Elektronikmesse CES in Las Vegas. Doch bei der New York International Auto Show (NYIAS) im Javits-Center spürt man noch nicht viel von der Krise. Rund 900.000 Besucher werden bis zum 28. April erwartet. Und die Industrie gibt sich zuversichtlich.



Klar ist in den Hallen am Hudson River vieles aufgefahren, was nur amerikanische Verbraucher interessiert. Doch auch die deutschen Hersteller sind mit Premieren vertreten - und diverse der Modelle aus amerikanischer und asiatischer Fertigung werden auch den Weg über den großen Teich finden. Auffallend: Anders als im März beim Genfer Autosalon spielt die Elektrifizierung der Mobilität in der US-Metropole nur eine Nebenrolle.



Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat bei einem Messerundgang die wichtigsten Autos der NYIAS in Augenschein genommen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 18.04.2019