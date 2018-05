Night Edition für die V-Klasse

Anzeige

Mercedes-Benz lässt es dunkel werden und bietet die V-Klasse jetzt in einer eleganten „Night Edition“ an. Dazu kommen serienmäßig eine AMG Front- und Heckschürze sowie AMG-Zierelemente im Interieur. Das Exterieur des Kleinbusses wird bestimmt durch einen Kühlergrill mit zwei Lamellen in Hochglanzschwarz, exklusive AMG 19-Zoll-Leichtmetallräder, Colorverglasung im Fond und noch manches mehr. Für dynamischen Fahrspaß sorgt wiederum der V250 d Dieselmotor mit einer Leistung von 190 PS. Der Preis für die Fahrzeuge der V-Klasse „Night Edition“ startet bei 55 260 Euro. mid / Bild: Mercedes