Nissan: Fahrplan für mehr Elektroautos

Das Thema Elektromobilität steht auf der Agenda der Autobauer ganz weit oben. Jetzt hat Nissan einen Fahrplan im Zeichen des "E" vorgelegt. Demnach wollen die Japaner ab dem Geschäftsjahr 2022 rund 1.000.000 elektrifizierte Fahrzeuge pro Jahr zu verkaufen. Parallel will Nissan das Angebot elektrifizierter Modelle ausbauen, autonome Fahrsysteme weiter voranbringen und die Entwicklung von Konnektivitätsdienste beschleunigen.



"Wir möchten als Vorreiter in den Bereichen Automobil-, Technologie- und Geschäftsentwicklung wahrgenommen werden", sagt Nissans Chef-Planer Philippe Klein. "Damit treiben wir die Realisierung unserer Strategie von Nissan Intelligent Mobility voran, die auf den Säulen Elektrifizierung, autonomes Fahren, Konnektivität und neue Mobilitätsdienste basiert."



Teil der Elektrifizierungsstrategie sei eine Produktoffensive auf dem Wachstumsmarkt China, heißt es. Diese umfasse ein für 2018 vorgesehenes Elektroauto für das C-Segment, das auf der Technik des Nissan Leaf basiert. Zudem soll ein erschwingliches Elektroauto auf Basis einer A-Segment-SUV-Plattform auf chinesische Straßen kommen. Dieses Modell wird von der Allianz und Dongfeng in dem Joint-Venture eGT New Energy Automotive entwickelt. Zwei weitere Elektroauto-Varianten seien für die Marke Venucia vorgesehen.



Auch die e-Power Antriebstechnik wird Nissan auf weitere Modelle ausweiten. Bislang wird der e-Power Antrieb - ein serielles Hybridsystem, bei dem der Verbrennungsmotor Strom für den Elektromotor generiert - in den Modellen Note und Serena in Japan angeboten. Im ersten Jahr hat Nissan mehr als 129.000 Einheiten des Note e-Power verkauft. Mehr als zwei Drittel der Note-Kunden entscheiden sich laut Hersteller für die e-Power Variante anstelle einer konventionellen Antriebsoption.



Nissan geht davon aus, dass elektrifizierte Fahrzeuge - darunter Elektroautos und e-Power-Modelle - bis 2022 rund 40 Prozent und bis 2025 rund 50 Prozent des Unternehmensabsatzes in Japan und Europa ausmachen werden. In den USA erwartet das Unternehmen einen Anteil von 20 bis 30 Prozent bis 2025, in China sind es 35 bis 40 Prozent.