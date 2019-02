Nissan Juke wie ein rollender Konzertsaal

Bei einem Auto spielt die Musik nicht nur unter der Motorhaube. Viele Fahrzeug-Insassen legen auch Wert auf eine gute Soundanlage. Für den Juke hat Nissan jetzt mit Bose eine neue Anlage mit Rundum-Klang entwickelt. Der Juke verwandelt sich als Sondermodell in eine mobile Konzerthalle.



In der zu Preisen ab 22.490 Euro erhältlichen "Bose-Personal-Edition" liefert das kompakte Crossover-Modell ein 360-Grad-Klangerlebnis für Musikliebhaber aller Sparten. Das System umfasst die Bose-Signalverarbeitung und sechs Hochleistungs-Boxen - darunter zwei in die Kopfstützen des Fahrersitzes integrierte Lautsprecher mit der Bezeichnung "UltraNearfield".



Mit der Soundsteuerung lässt sich der Klang auch den individuellen Vorlieben des Fahrers anpassen. Sie ist in die Audio-Einstellungen integriert und wird über den Touchscreen des NissanConnect Infotainment-Systems bedient. Neben einem umfassenden Sounderlebnis im ganzen Fahrzeug lässt sich so der Klang zum Beispiel gezielt auf das Cockpit konzentrieren.



Die Edition ist in den Lackierungen Black Metallic, Pearl White, Silver Grey, Dark Metallic Grey, Ink Blue, Vivid Blue und Solid Red erhältlich. Außenspiegelkappen, Seitenleisten, Räder und Stoßfänger sind ebenso in Enigma Black abgesetzt wie die Mittelkonsole, die Türverkleidungen, die Lüftungsdüsen und der Schaltknauf. Ein weiteres Erkennungszeichen ist das "Bose-Personal"-Emblem auf der B-Säule.



Zum Serienumfang gehören außerdem NissanConnect mit Navigationssystem und Rückfahrkamera, ein schlüsselloses Zugangssystem mit Start-Stopp-Knopf, Licht- und Regensensor, elektrisch anklappbare Außenspiegel sowie 16-Zoll-Winter- und 17-Zoll-Sommerreifen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 19.02.2019