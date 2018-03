Nissan Leaf: Erstes Elektroauto im WLTP-Zyklus getestet

Anzeige

Jahrelang warteten Kaufinteressenten von neuen Automobilen auf den Tag, an dem in der Zeile bei "Verbrauch" ein auch nur annähernd realer Wert abzulesen ist. Dieser Tag ist dank WLTP-Zyklus ("Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure") bereits gewesen. Denn schon seit September 2017 gilt das WLTP-Verfahren für alle neuen Modelle und Motorisierungen. Der weltweit harmonisierte Zyklus wurde anhand realitätsnaher Fahrdaten entwickelt und deckt nahezu alle Situationen vom Innenstadtverkehr bis zur Autobahnfahrt ab.



Im Vergleich zum bisherigen NEFZ-Fahrzyklus ist WLTP deutlich dynamischer, hat mehr Brems- und Beschleunigungsvorgänge und berücksichtigt auch die individuelle (Sonder-) Ausstattung und das daraus resultierende Fahrzeuggewicht. Das gesamte Testverfahren ist zudem deutlich länger: WLTP dauert trotz verkürzter Standzeit 30 statt der vorherigen 20 NEFZ-Minuten, mit nunmehr 23,5 Kilometern wird außerdem mehr als die doppelte Distanz absolviert. Im Durchschnitt ist das Testfahrzeug dabei mit 46,5 statt 34 km/h unterwegs, die Höchstgeschwindigkeit klettert auf 131 km/h (vorher 120 km/h).



Aber: Der Test wurde bislang nur von Fahrzeugen mit einem Verbrennungsmotor durchlaufen. Nissan hat nun offiziell sein Erfolgs-Elektroauto, den Leaf, als erstes E-Auto überhaupt durch diesen WLTP-Zyklus testen lassen und feiert die Ergebnisse: der neue Nissan Leaf kommt in der Stadt von Café zu Einkaufszentrum und Supermarkt sogar bis zu 415 Kilometer weit. Im kombinierten Zyklus beträgt die Reichweite aber immer noch bis zu 285 Kilometer, was der Motor-Informations-Dienst bei ersten Testfahrten bestätigen konnte.