Nissan Leaf: Spitzenreiter in Europa

Anzeige

Neuer Superlativ für den Nissan Leaf: Im ersten Halbjahr 2018 war die aktuell zweite Generation das meistverkaufte Elektroauto Europas. Von Januar bis Juni wurden mehr als 18.000 Einheiten neu zugelassen, etwa 900 davon in Deutschland.



"Und die Auftragsbücher sind weiter gut gefüllt", heißt es bei Nissan. Seit der Vorstellung des neuen Leaf im Oktober 2017 wurden mehr als 37.000 Bestellungen aufgegeben. Knapp jede zehnte davon kommt aus Deutschland.



Neben der Bestnote von fünf Sternen sowohl im europäischen als auch im japanischen NCAP-Crashtest wurde der Leaf auf der New York International Auto Show zum "World Green Car 2018" gekürt. Und den Titel des erfolgreichsten Stromers weltweit trägt die Baureihe ebenfalls. Denn seit seiner Markteinführung 2010 hat sich der Leaf, der mittlerweile in 51 Märkten erhältlich ist, mehr als 320.000 Mal verkauft.