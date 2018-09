Nissan startet mit Sondermodellen in die Champions-League

Nissan startet mit Aktionswochen in die UEFA Champions League: Vom 15. bis 29. September bekommen Kunden attraktive Angebote für Neuwagen.



Zu den Aktionsangeboten gehören neben der Nissan Intelligent Flatrate inklusive zweijähriger Anschlussgarantie, einer europaweiten Fünf-Jahres-Mobilitätsgarantie, kostenlosen Wartungen gemäß Serviceheft und Versicherungsschutz Securplus günstige Finanzierungsangebote und Preisvorteile für verschiedene Modelle.



Den Micra N-Way mit 52 kW/71 PS 1,0-Liter-Einstiegsbenziner bieten die Japaner beispielsweise zu einer monatlichen Rate ab 119 Euro an, der Preisvorteil beträgt laut Nissan 3.450 Euro. Winterkompletträder runden das auf der mittleren Ausstattungslinie Acenta basierende Sondermodell ab. Klimaanlage, Sitzheizung vorn, Parksensoren hinten, eine Rückfahrkamera sowie ein Audiosystem mit Sieben-Zoll-Touchscreen sind ebenfalls an Bord.



Der Nissan Qashqai Acenta mit 85 kW/115 PS starkem 1,2-Liter-Turbobenziner ist ab 169 Euro im Monat erhältlich, ebenfalls inklusive Intelligent Flat. Der Kundenvorteil beläuft sich auf 2.800 Euro. An Bord finden sich das NissanConnect Navigationssystem mit Rückfahrkamera, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Sitzheizung vorn, Einparkhilfen vorn und hinten sowie ein Fahrerassistenz-Paket mit autonomem Notbremsassistenten und Fußgängererkennung.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 10.09.2018