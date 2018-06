Nissan zahlt Kunden "Urlaubsgeld"

Anzeige

Nissan geht wieder unter die Freibeuter - bei den Störtebeker-Festspielen auf Rügen. Mehrere Modelle sind rund um die größte Freiluftbühne Europas im Einsatz. Und Besuchern macht der Autohersteller ein 1.000-Euro-Angebot. Im Nissan Showroom steht der elektrisch angetriebene "Leaf" im Mittelpunkt und kann vor und nach den Vorstellungen im Detail begutachtet werden. Bei der Gelegenheit können sich die Besucher zudem ihr "Urlaubsgeld" abholen.



Der Gutschein in Höhe von 1.000 Euro kann bei allen teilnehmenden Nissan Partnern beim Kauf eines Nissan Neuwagens bis zum 30. September 2018 eingelöst werden. Weitere Verlockung: ein Gewinnspiel mit der Chance auf 3 x 4 Tickets für ein UEFA Champions League Heimspiel einer deutschen Mannschaft nach Wahl inklusive Übernachtung.



Nissan unterstützt die Störtebeker Festspiele bereits seit 1993, als sie nach zwölfjähriger Pause wieder zum Leben erweckt und zu einer Erfolgsgeschichte wurden. Die spektakulären Festspiele um den Schrecken der deutschen Meere gehen in Ralswiek auf Rügen vom 23. Juni bis 8. September 2018 wieder über die Bühne. An Land kann das Team rund um Peter Hick, Intendant der Störtebeker Festspiele, natürlich nicht mit Schiffen unterwegs sein. Die Nissan Flotte reicht vom Elektrotransporter Nissan e-NV200 über den Pick-up Nissan Navara bis hin zum "Piraten-Sportwagen".