Nissans smarte Zukunft

Nissan will uns den nächsten Schritt auf dem Weg in eine smarte Mobilität zeigen: Das beeindruckend martialische Crossover-Konzept IMQ verkörpert laut der Japaner "die Unternehmensvision Nissan Intelligent Mobility".



Zudem gibt das Concept-Car einen Ausblick auf das, was in Zukunft bei Nissan-Kunden vor dem Haus stehen könnte. Enthüllt wird das Schaustück am kommenden Montag, 5. März, auf dem Genfer Automobilsalon.

