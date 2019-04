Nobler City-Flitzer

Hyundais noble Tochter Genesis hat bemerkt, dass es Bedarf an schicken und sauberen Cityflitzern gibt. Der zweisitzige Mint – der Name ist auch bei der Lackierung Programm – ist elegant geformt und nobel ausgestattet. Beim technischen Innenleben bedient sich Genesis im Konzern, die Antriebseinheit ist für rund 320 Kilometer am Stück ausgelegt und lässt sich mit maximal 350 kW laden. Reduktion aufs Wesentliche in feinem, cognacfarbenem Leder finden die zwei Passagiere im Innenraum vor. A Ob das Projekt Mint Zukunft hat, steht aktuell noch in den Sternen. mid/Bild Rudolf Huber

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019