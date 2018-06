Ohrwurm-Suche leicht gemacht

Anzeige

Das ist wohl jedem schon mal passiert: Man hört während der Autofahrt ein Lied im Radio und singt spontan mit, verliebt sich in den Song. Das Problem: Man kennt weder den Namen des Stücks, noch den Interpreten. Die gute Nachricht: Damit ist zumindest für Seat-Fahrer jetzt Schluss, denn die Musikerkennungs-App "Shazam" wird in die Fahrzeuge integriert, wie der Autobauer mitteilt.



Dank der Integration von Shazam mit der DriveApp über Full Link und Android Auto in alle Seat-Modelle können Kunden nun ihre Lieblings-Songs ganz einfach während der Fahrt identifizieren - und sich dabei weiterhin voll auf den Verkehr konzentrieren.



Wie das Ganze funktioniert? Benutzer müssen nur die Android Auto Homepage auf ihrem Infotainment-Bildschirm aufrufen und mit einem einzigen Fingertipp im Menü öffnen. Von dort aus können sie auf Shazam zugreifen - die App übernimmt den Rest. Shazam verwendet das eingebaute Mikrofon des Smartphones, um einen digitalen Fingerabdruck des gesuchten Titels zu erstellen und innerhalb von Sekunden mit seiner Datenbank von Millionen von Titeln abzugleichen. Die Benutzer erhalten dann den Titel, den Namen des Künstlers und zusätzliche Informationen wie Liedtexte oder empfohlene ähnliche Songs.



Auch wenn die Datenverbindung unterwegs unterbrochen wird, ist das kein Problem: Die Musikerkennung mittels Shazam bleibt erhalten. Der für die Suche in der Shazam-Datenbank benötigte Titel bleibt bis zur Wiederherstellung der Verbindung gespeichert. Anschließend wird er automatisch erkannt und der Liste "My Shazam" hinzugefügt. Die Technologie ist derzeit in Spanien, Deutschland und der Schweiz erhältlich und wird demnächst auch in Österreich, Frankreich, Italien und Großbritannien eingeführt.