Oldtimer-Batterien unter der Lupe

Anzeige

Für Oldtimer gibt es spezielle Batterien. Sie sehen historisch aus, ihr Innenleben ist aber modern. Doch gibt es große Qualitätsunterschiede, wie ein Vergleichstest demonstriert. Die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung hat zusammen mit "Auto Bild Klassik" acht solcher Batterien mit zwölf und sechs Volt zu Preisen zwischen 88 und 298 Euro im Testlabor unter die Lupe genommen.



Ein Blick in den Motorraum - und siehe da: Alles ist originalgetreu, alles sitzt am richtigen Fleck. Nur die moderne, wartungsfreie Starterbatterie mit ihrem modernen Kunststoffgehäuse will nicht so recht ins Bild passen. Alternativ bietet der Handel spezielle Oldtimer-Starterbatterien an. Ihre Optik mit außen liegenden Zellverbindern, Nachfüllöffnungen mit Verschlussstopfen und schwarzem Kunststoffgehäuse ist den historischen Vorbildern nachempfunden. Für ihr Innenleben nutzen sie hingegen aktuelle Blei-Säure-Technik.



Erste Überraschung: Ausgerechnet der Kandidat mit dem höchsten Preis, die Zwölf-Volt-Batterie von Limora für 298 Euro, quittierte mit einem Komplettausfall bereits nach dem zweiten Ladezyklus ihren Dienst. Für die Limora war der Test an dieser Stelle beendet. Mustergültig zeigte sich hingegen der Testsieger mit zwölf Volt, die "intAct" von Keckeisen. Entsprechend ihrer günstigen Ausgangslage, einer Kapazität, die nach dem ersten Laden um 19 Prozent über dem Nennwert lag, glänzte sie auch in den restlichen Disziplinen mit guten Ergebnissen.



Nach Erstladung über dem Nennwert (plus zehn Prozent) lag ebenso die Kapazität der "Varta Classic", Testsieger unter den Batterien mit sechs Volt. In den Disziplinen "Kapazität", "Kaltstart" und "Tiefentladung" holte sie jeweils die volle Punktzahl. Die restlichen Testteilnehmer erreichten nach dem ersten Laden hingegen Kapazitäten, die zwischen fünf und 29 Prozent unter den von den Herstellern angegebenen Werten lagen.