Omnibus-Härtetest: Drei auf einen Streich

Anzeige

Beim IBC 2018, dem härtesten Bus-Test des Jahres, dreht sich alles um drei 13-Meter-Hochdecker-Reisebusse. Die neuesten Kreationen von Irizar, MAN und Mercedes-Benz müssen sich nicht nur auf der Straße bewähren - auch extreme Fahrsituationen stehen auf dem Programm.



Sowohl der neue Tourismo von Mercedes als auch der gerade eben präsentierte Lion's Coach stellen sich hier zum ersten Mal einem ernsthaften Test. Betont selbstbewusst geht auch der spanische Hersteller Irizar mit seinem i6S ins Rennen, der Integral-Hochdecker mit brandneuem DAF-ZF-Antriebsstrang möchte künftig auch in Zentraleuropa eine größere Rolle spielen. Das Trio steht für ein Fahrzeugsegment, das sich neu formiert. Denn die neuen 13-Meter-Zweiachser gewinnen durch die Ausweitung des zulässigen Gesamtgewichts auf grenzüberschreitend 19,5 Tonnen zusätzliche Attraktivität. Was konkret heißt: Mehr Nutzlast bei konstanten Kosten, damit sind diese Fahrzeuge natürlich mega-spannend für den Fernliniendienst. Und vielleicht auch für Gelegenheits- oder Shuttleverkehr, möglicherweise entwickelt sich das zweiachsige 13-Meter-Format zum neuen Standard-Maß.



Schauplatz Memmingen: Ohne einen kompetenten Omnibusbetreiber geht es nicht, der IBC 2018 geht in Kooperation mit dem Baumann Busbetrieb in München als kompetenten Partner über die Bühne "Zum Jahresende steht bei uns eine Beschaffungsmaßnahme an", erklärt Harald Baumann und ergänzt auch gleich, "für uns sind genau diese Fahrzeuge interessant". Die Münchner fahren derzeit mit zehn Omnibussen für Flixbus, nach drei Jahren und jeweils einer Million Kilometer pro Reisebus ist ein Tausch vorgesehen.



Wie schon in den letzten Jahren werden die ersten IBC-Testrunden auf dem Parcours von Fakt Motion gedreht. Auf dem weitläufigen Gelände steht eine mit vierspurige Autobahngerade von einem Kilometer Länge für die Tests bereit, die auch für Beschleunigungstests bis Tempo 100 reicht. Das Limit ist allerdings auf 99 km/h reduziert, das kann auch der spanische Irizar mühelos erreichen - er ist als einziger Teilnehmer etwas knapper abgeregelt. Dann volle Beschleunigung auf Tempo 85 und sechs Vollbremsungen hintereinander, bei Stillstand verströmen Reifen und Bremsen einen strengen Geruch. Für Bremsversuche aus Tempo 100 sind die örtlichen Reserveflächen für ein geregeltes Verfahren zu gering. Doch auch die unternommenen Tests zeigen, wie belastbar moderne Bremsanlagen im Härtetest sein können. Alle drei Testkandidaten verzögern hervorragend, die leicht erhöhten Werte nach fünf Durchläufen sind weniger als Fading zu werten, sondern gehen auf nachlassende Fahrerkonzentration zurück.



Der neue Tourismo muss gar elf Vollbremsungen aus Tempo 80 überstehen. Beim ersten Zyklus haben sich wegen eines Fahrfehlers nicht die erhofften Ergebnisse eingestellt. Bei der zweiten Runde dann performt der Mercedes einwandfrei und mit sehr guten Ergebnissen. Dass er rechts vorn einen leichten Bremsplatten davonträgt, hat allerdings ein wenig irritiert.



Wichtig: Eine einheitliche Bereifung für alle ist beim IBC-Test ehernes Gesetz. Schließlich soll es für minder gute Kraftstoffverbräuche oder Bremsleistungen kein Alibi geben. Aber diesmal ist es nicht so einfach: Der MAN Lion's Coach verlangt wegen seiner Achttonnen-Vorderachse nach dem Format 315/70 R 22,5, für das es noch keine reinrassigen Coach-Reifen gibt. Der IBC-Reifenpartner Goodyear hat sich nach sorgsamer Experten-Abwägung für KMAX-Pneus mit Lenkachsprofil aus dem Lkw-Sortiment entschieden. Diese Reifen entsprechen mit ihren Eigenschaften und Labels weitgehend den Marathon Coach-Produkten des Hauses.



Jedes Fahrzeug muss 4.800 Kilogramm Ballast tragen, professionell in Form von Wasserpuppen auf den Sitzen, die restlichen Kilos gut gesichert im Kofferraum. Trotz nominell hoher Motorleistung hat sich die Vollauslastung bei allen Bussen bemerkbar gemacht. So soll es auch sein, nur so kann man die Fahrzeugkonzepte auf den Prüfstand stellen. Natürlich hat sich nicht nur das Testteam hinter die Lenkräder gesetzt. Professionelle Fahrgasttester leisten Unterstützung, auch das Fernbusunternehmen Flixbus hat dabei mitgewirkt. Jedes Fahrzeug muss auf gleichem Streckenprofil ran, so werden Unterschiede erfahrbar. Beim Sitzkomfort, beim subjektiven Geräuscheindruck, bei der Klimatisierung - die detaillierte Aufarbeitung der Testprotokolle ist noch im Gange.



Zuletzt muss jeder Testkandidat in die Werkstatt. Bei den Busexperten von AGK im Münchner Süden diktierten die Meister Bernhard Steinkirchner (AGK) und Günther Prekuhl (Baumann) ins Testprotokoll, wie es um die Service- und Reparaturfreundlichkeit des Trios steht. Welcher Aufwand für die Routinewartung betrieben werden muss, wo alltägliche Schwachstellen lauern. So viel vorab: Hier hat der spanische Irizar positiv überrascht.



Der vollständige IBC-Bericht muss noch warten. Noch gehen ein paar Tage ins Land, bis alle Listen und Protokolle gesichtet und ausgewertet sind. Wir wissen jetzt um die Qualitäten des Hochdecker-Trios - die Fahreigenschaften, den Fahrkomfort und zahlreiche Fakten mehr. Stand heute lässt sich sagen, dass die drei "langen" Zweiachser attraktive und sichere Fernreisebusse sind, ein jeder mit eigener Note. Der ausführliche IBC-Test 2018 folgt - Überraschungen sind nicht ausgeschlossen.



Wolfgang Tschakert / mid