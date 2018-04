Online-Versicherung: Darauf müssen Autofahrer achten

Anzeige

Ganz schön fix und praktisch: Wer eine neue Kfz-Versicherung braucht, wird im Internet schnell fündig. Dazu sind die Online-Angebote auch oft noch sehr günstig. Doch nicht für alle Autofahrer ist eine Direktversicherung die richtige Wahl, warnt der TÜV Rheinland. "Was im Gegensatz zu einer niedergelassenen Versicherung fehlt, ist der direkte Ansprechpartner, eine persönliche Beratung", so die Experten. Wer darauf verzichten könne, sich auskenne und keine Schwierigkeiten habe, Formulare selbstständig auszufüllen, sei bei einer Online-Versicherung an der richtigen Adresse.



Von vermeintlichen Schnäppchen sollte sich aber niemand verführen lassen, genaues Hinschauen ist im eigenen Interesse Pflicht. Wichtige Fragen in diesem Zusammenhang: Welche Leistungen sind genau enthalten? Wie hoch sind Selbstbeteiligung und die maximale Entschädigungssumme? Wie kann Kontakt zur Versicherung aufgenommen werden?



"Service-Hotlines sind bei Kfz-Versicherungen oft kostenpflichtig", warnt Steffen Mißbach vom TÜV Rheinland. Seien viele Kundenbewertungen vorhanden, sollten die auch bei der Wahl berücksichtigt werden. Und: Vergleichsportale im Internet sind seiner Erfahrung nach in jedem Fall ein geeignetes Hilfsmittel, um sich einen Überblick zu verschaffen.