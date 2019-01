Online zur Pannen-Hilfe von Toyota

Als Alternative zur klassischen Notfall-Nummer bietet Toyota einen digitalen Weg zur Pannen-Hilfe an. Das bedeutet: Warteschleife adé! Der japanische Fahrzeughersteller hat mit der Europ Assistance Services GmbH eine entsprechende Webseite entwickelt.



Im Rahmen der Mobilitätsgarantie Toyota Eurocare lief das bisher klassisch über eine Notfallnummer, bei der ein Kundenbetreuer die Anrufe annimmt und bearbeitet. Jetzt ruft der Kunde im Fall der Fälle immer noch die gleiche Notfallnummer an, hat aber die Wahl, ob er die Anfrage von einem Kundenbetreuer aufnehmen lassen oder digital melden will.



Entscheidet sich der Kunde für die digitale Variante, wird er auf die mobile Webseite weitergeleitet. Laut Toyota kann er dort in maximal zwei Minuten durch die Beantwortung weniger Fragen die Pannenhilfe elektronisch beauftragen. Das Pannenhilfsfahrzeug soll dann automatisch auf den Weg geschickt werden. Interessant für den Wartenden: Über die Webseite kann er den Weg des Pannenhilfsfahrzeugs verfolgen und weiß somit genau, wann er mit der Ankunft des Helfers rechnen kann.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 30.01.2019