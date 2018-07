Opel Astra: Mit "Waldi" in die Ferien

Anzeige

Haustiere sind für viele Menschen vollwertige Familienmitglieder. Da ist es selbstverständlich, dass "Waldi" oder "Mieze" im Urlaub mit dabei sein dürfen. Doch was tun, wenn das eigene Auto zu klein ist? Viele verzichten dann sogar auf die Ferienfahrt und bleiben zuhause. Andere wiederum geben ihren geliebten Vierbeiner während der geplanten Urlaubszeit schweren Herzens im "Pfötchen-Hotel" oder Tierheim ab. Doch das muss nicht sein, wenn das passende Auto für Mensch und Tier in der Garage steht.



Der Opel Astra wäre beispielsweise so ein Reisebegleiter, ob als kompakter Fünftürer oder als Sports Tourer mit Riesenkofferraum - erste Wahl für Hundebesitzer. Bis zu 1.630 Liter Ladevolumen bietet der Astra Sports Tourer, 1.210 Liter der Fünftürer. Damit können Familien mit Kind und Kegel - und natürlich auch mit "Waldi" entspannt auf große Fahrt gehen.



Auch Fahrräder oder Surfboards können mit, allerdings nicht im Kofferraum. Denn da hat es sich ja schon "Waldi" neben dem Gepäck bequem gemacht. Je nach Version lassen sich bis zu vier Bikes mit den entsprechenden Halterungen des Opel-Partners Thule am Heck oder über den Köpfen auf dem Autodach befestigen. Diverse Fahrradträger sind ab 83,90 Euro verfügbar).



Auch Dachboxen in unterschiedlichen Ausführungen sind erhältlich. Sie können beidseitig von außen geöffnet und damit be- und entladen werden. So bietet beispielsweise die weiße Opel-Dachbox für 599 Euro bei einem Volumen von 460 Litern Platz für bis zu 75 Kilogramm an zusätzlichem Gepäck. Wer noch mehr transportieren möchte, kann mit Anhänger auf große Reise gehen - die Sicherheit beim Gespannfahren erhöhen vielfältige Assistenzsysteme wie das Anhänger-Stabilitätsprogramm oder der Berg-Anfahr-Assistent, teilen die Rüsselsheimer mit.



Für Sicherheit und Ordnung im Kofferraum sorgt das FlexOrganizer-Paket, das für 145 Euro zu haben ist. Es hält mit seitlich am Boden verlaufenden Schienen, Trennnetzen und diversen Befestigungen Sportgerät und Taschen am richtigen Platz. Auch Zubehör wie Kofferraumwendematten kann nützlich sein. Die Ablageschalen mit hohem, stabilem Rand und Antirutschbeschichtung lassen sich beidseitig verwenden: Die Oberseite ist passend zur Innenausstattung aus schwarzem Teppich, die Unterseite aus leicht zu reinigendem Gummi. Da wird die Urlaubsfahrt ganz bestimmt zum tierischen Vergnügen.