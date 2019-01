Opel bringt den Grill zum Glühen

Mitten im Winter heizt Opel kräftig ein. Denn zum Jahresauftakt startet der Hersteller mit den Feierlichkeiten zu 120 Jahren Automobilbau und lädt bundesweit in die Autohäuser ein. Dort wollen die Opel-Händler ihre Besucher am 19. Januar 2019 so richtig auf den Geschmack bringen. Pünktlich zum Beginn des Jubiläumsjahres eingetroffen sind die brandneuen, bereits bestellbaren Opel-Sondermodelle "120 Jahre".



Von den Kleinwagen Adam, Karl und Corsa über den kompakten Astra, die sportlichen Geländekreuzer Crossland X, Mokka X und Grandland X bis hin zum Kompakt-Van Zafira und dem Opel-Flaggschiff Insignia verfügen die Modelle als Jubiläums-Edition bereits serienmäßig über modernste Technik sowie Design- und Komfort-Features.





Zur Serienausstattung der Sondermodelle zählen Assistenzsysteme wie Parkpilot oder Geschwindigkeitsregler. Features wie beheizbare Sitze, beheizbares Lederlenkrad und Veloursteppiche machen die Fahrzeuge behaglich. Zum Hingucker werden die Modelle mit Leichtmetallrädern in stylishen Designs, mit Chromelementen, Türeinstiegsleisten mit Opel-Schriftzug sowie dem "120-Jahre"-Emblem.



"2019 ist für Opel ein ganz besonderes Jahr", sagt Deutschland-Chef Jürgen Keller und lädt zum gemeinsamen Angrillen bei Opel ein. "Seit 120 Jahren baut Opel Autos mit praktischen Innovationen für alle." Das wolle man mit den Kunden feiern. "Sie haben deshalb bei unserem großen Angrillen erstmals die Gelegenheit, die neuen Sondermodelle vor Ort zu erleben - reinsetzen, ausprobieren und sich von den umfangreichen Ausstattungen überraschen lassen, lautet die Devise."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 11.01.2019