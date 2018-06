Opel Combo Life: Bestellbar ab 19.995 Euro

Anzeige

Opel nennt ihn seinen neuen Alltagshelden. Und diese Bezeichnung trifft es beim Combo Life ziemlich gut, schließlich ist der ab sofort bestellbare Kastenwagen ein flexibles und geräumiges Gefährt für Großfamilien und Menschen mit erhöhtem Transportbedarf. Die Preisliste startet bei 19.995 Euro.



Und dafür gibt es in der Ausstattungslinie Selection unter anderem einen Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgänger-Erkennung, den Spurhalte- und den Berg-Anfahr-Assistenten, einen intelligenten Geschwindigkeitsregler und -Begrenzer sowie die Müdigkeits- und Verkehrsschilderkennung. Außerdem die Komfort-Fahrer- und -Beifahrersitze plus eine getönte Wärmeschutzverglasung.



Das mit Apple CarPlay und Android Auto kompatible Multimedia-Radio mit acht Zoll großem Farb-Touchscreen, eine Klimaanlage und das beheizbare Lederlenkrad sind in der Edition-Variante installiert, die ab 23.450 Euro kostet. Als Antriebe stehen Benziner und Diesel parat, die alle schon die strenge Abgasnorm Euro 6d-Temp erfüllen. Sowohl als Kurz- wie auch als XL-Version ist der neue Van als Fünf- und Siebensitzer zu haben. Die Kofferaum-Volumina liegen bei 597 (Combo Life mit langem Radstand 850) Litern und mit umgelegten Rücksitzen bei 2.126 und 2.693 Litern.