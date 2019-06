Opel Cup: Fußball, Manta-Teller und alle Modelle

Da fehlt als Sahnehäubchen im Grunde nur noch der Manta-Teller: In der Arena von Opel-Partner FSV Mainz 05 steigt am 27. Juli 2019 der Opel-Cup. Ein hochkarätig besetztes Fußball-Vorbereitungsturnier mit dem Bundesligisten, dem englischen Erstligisten FC Everton und dem spanischen Topklub FC Sevilla.



Das Mini-Turnier wird nach dem Modus "Jeder gegen Jeden" gespielt. Die drei Spiele werden um 13 Uhr, 14.30 Uhr und 16 Uhr angepfiffen und gehen jeweils über zweimal 30 Minuten.



Doch nicht nur auf dem Rasen geht es rund: Die Gastgeber werden am Turniertag auch ein großes Stadionfest für alle Fans ausrichten. Opel wird zudem seine neuesten Modelle rund um das Stadion ausstellen.

