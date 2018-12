Opel: Die Zukunft ist elektrisch

2019 gibt Opel Gas. Das Traditionsunternehmen feiert dann nicht nur mit Sondermodellen 120 Jahre Automobilbau, sondern startet seine große Elektrifizierungs-Offensive. Den Anfang machen Grandland X Plug-In-Hybrid und E-Corsa, für die Opel noch im ersten Halbjahr Bestellungen entgegennehmen wird.



Mit dem komplett neu entwickelten Corsa startet das E-Auto-Zeitalter von Opel als PSA-Tochter. Während der Kleinwagen bereits 2019 mit Verbrennungsmotoren zu den Händlern kommt, muss die rein elektrische Variante noch warten, kann aber von Kunden bereits bestellt werden. Opel verspricht einen "wettbewerbsfähigen Preis" für den Stromer.



Ebenfalls in den 2019er Bestell-Listen steht der Grandland X Plug-In-Hybrid. Das kompakte SUV wird in Eisenach vom Band rollen, mit bis zu 300 PS Systemleistung und elektrischem Allradantrieb. Vollelektrische Varianten kündigt Opel außerdem für den Transporter Vivaro und den Nachfolger des Mokka X an, die beide ab 2020 in Produktion gehen werden.



"Wir treiben die Elektrifizierung unseres Portfolios damit konsequent voran", lässt Opel-Vorstandschef Michael Lohscheller wissen.



Mirko Stepan / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 06.12.2018