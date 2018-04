Opel entwickelt bei PSA leichte Nutzfahrzeuge

Anzeige

Diese Entscheidung macht wieder etwas deutlicher, welche Rolle Opel im PSA-Verbund spielen soll: Die Rüsselsheimer übernehmen künftig die Entwicklung für die leichten Nutzfahrzeuge (LCV), und zwar von der Vorausentwicklung bis zur Serienreife. Opel-Chef Michael Lohscheller: "Dazu passt der Start des komplett neuen Combo 2018 sowie der neuen Generation des Vivaro 2019."



Die Ingenieure am Opel-Stammsitz sind als Folge dieser aktuellen Festlegung für alle Plattformen und -Module der Groupe PSA im LCV-Bereich zuständig. Erst kürzlich kündigte das Unternehmen die Ansiedlung von neun neuen Kompetenz-Zentren in Rüsselsheim an, darunter die Entwicklung von Sitzen, Schaltgetrieben und Brennstoffzellen für die gesamte Groupe PSA.