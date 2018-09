Opel GT, Manta und Kapitän: Echte Legenden auf Klassik-Tour

Schauspielerin Emily Cox, Rapper Moses Pelham oder Schauspieler Tim Wilde: Zahlreiche Prominente sind in echten Stilikonen unterwegs. Opel-Legenden wie der Opel GT, Manta, Diplomat und Kapitän nehmen an der 5. Klassik-Tour Kronberg teil. Die Fahrt führt durch den Taunus und das Rhein-Main-Gebiet.



Der Startschuss für die Oldtimer-Rallye fällt am 7. September 2018 in Kronberg im Taunus. Von dort aus müssen an zwei Tagen auf einer Streckenlänge von rund 400 Kilometern acht Sonderprüfungen und diverse Durchfahrtskontrollen absolviert werden. "Nur Fliegen ist schöner", sagt die britische Theater- und Filmschauspielerin Cox: Sie geht im Jubiläumsjahr des Opel GT - er wird 50 Jahre alt - in dem Sportcoupé auf Tour.



Eine Rallye-Ikone schnappt sich Schauspieler Tim Wilde mit dem Opel Ascona B 400. Der 240 PS starke Ascona war Anfang der 1980er Jahre das Trainingsauto von Walter Röhrl und Christian Geistdörfer. Mit dem Rallye Ascona 400 errangen die beiden 1982 den WM-Titel. Stilecht ist auch Moses Pelham quer durch den Taunus unterwegs: Der Erfolgsproduzent sitzt im Commodore B GSE Coupé von 1972. In das zweitürige Oberklassen-Coupé Monza S steigt Schauspielerin Gesine Cukrowski ein.



Der Älteste im Opel-Teilnehmerfeld ist ein Kapitän von 1952, der mit seinem 58 PS starken 2,5-Liter-Sechszylinder-Motor damals eine Geschwindigkeit von 130 km/h erreicht. Ein echtes Flaggschiff fährt auch mit dem Diplomat V8 Coupé von 1964 vor - heute einer der meistgesuchten Opel-Oldtimer. Und schließlich gibt es ein Wiedersehen mit dem "Volkssportler" von Opel, dem Bestseller Manta A. Zwischen 1970 und 1975 rollten insgesamt fast 500.000 Stück des Kult-Coupés vom Band.

