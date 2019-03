Opel sorgt für Durchblick

Wenn sich das winterliche Schmuddelwetter endgültig verabschiedet, ist es an der Zeit, das eigene Auto fit für den Frühling zu machen. Denn was gibt es Schöneres als eine entspannte Ausfahrt bei wärmenden Sonnenstrahlen?



Doch ein bisschen Arbeit gehört auch da zu. Wer nicht selbst Hand anlegen möchte, kann unbesorgt zum Autohändler seines Vertrauens fahren. Opel beispielsweise bietet jetzt ein Rundum-Sorglos-Paket an. Das bedeutet: Sommerreifen aufziehen, Winterreifen einlagern, Klimaanlage und Filtereinheit warten. Darüber hinaus starten die Rüsselsheimer eine Scheibenwischer-Aktion: Dabei gibt es bis zum 26. April 2019 Original-Frontscheibenwischer, Gratis-Profi-Check und voller Durchblick inklusive, versprechen die Opel-Strategen.



Die Frontscheibenwischer für alle Modelle ab Baujahr 1987 (ausgenommen Opel Speedster) sind ab sofort beim Opel-Händler erhältlich: die Standard-Scheibenwischer für 9,99 Euro,die Flachblattscheibenwischer für 19,99 Euro. Der Vorteil der Opel-Original-Scheibenwischer: Sie bestehen aus vollsynthetischem Kautschuk und gleiten laut Hersteller besonders sanft über die Scheibe.



Der Clou: Beim Kauf eines neuen Scheibenwischers übernehmen die Opel-Händler nicht nur die kostenfreie Montage, sondern prüfen das Fahrzeug im Gratis-Profi-Check auch direkt auf Herz und Nieren. Der Check umfasst sicherheitsrelevante Sichtprüfungen, unter anderem der Reifen, inklusive Messung der Profiltiefe, der Front- und Scheinwerferscheiben sowie von Motorraum, Stoßdämpfern und Leitungen.

