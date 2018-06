Opelaner auch gut zu Fuß

Anzeige

Opel hat gerufen - und alle sind gekommen. Dabei geht es nicht um ein lustiges Manta-Treffen oder die Zusammenkunft unverwüstlicher Kadett(en). Nein, denn die Rüsselsheimer zeigen, dass man auch mit deutlich weniger PS mächtig Spaß haben kann. Die Rede ist vom Opel-Firmenlauf, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut.



Diesmal ist es bei feuchtwarmer Witterung und Temperaturen um 26 Grad Celsius sogar eine besonders schweißtreibende Angelegenheit. Als Rüsselsheims Oberbürgermeister Udo Bausch dann den Startschuss gibt, setzen sich mehr als 2.600 Teilnehmer in Bewegung, knapp 1.800 davon sind Opelaner.



Die etwa 5,7 Kilometer lange Strecke führt die Läufer vom Stadion aus Richtung Innenstadt, durch das Opel-Werk über den Maindamm und zurück zum Stadion. Nach beeindruckenden 17 Minuten und 53 Sekunden läuft Demeke Wosene als Erster ins Ziel. Sein Team - die Viactiv Oromo Runners - belegt auch in der Gesamtwertung der Männer den ersten Platz. Wosene hatte bereits wenige Tage zuvor auch den Stadtlauf in Groß-Gerau gewonnen.



Am Ende gibt es nur Gewinner. "Die Stadt, Opel und wir sind ein eingespieltes Team", sagt Veranstalter Stefan Hamann dem Rüsselsheimer Echo. Schon zum siebten Mal haben er und seine Kollegen den Lauf organisiert. Die Teilnehmer seien zu etwa 85 Prozent klassische Büromenschen, der Lauf deshalb auch in erster Linie eine "Teambuilding-Maßnahme" für Kollegen: "Man trifft sich im Vorfeld schon auf dem Gang, findet sich zusammen, trainiert und spricht anschließend noch drei Wochen darüber." Übrigens: Nach mehr als einer Stunde kommt die letzte Gruppe ins Ziel, außer Puste, aber glücklich.