Optik-Tuning für Volkswagens Kleinsten

Der VW Up ist zwar kein Mauerblümchen, aber auch nicht gerade ein Kraftprotz, der für Aufsehen sorgt. Mit dem neuen R-Line-Paket schafft VW Abhilfe und pumpt seinen Kleinsten optisch mächtig auf.



Zum optional erhältlichen "R-Line Exterieur Paket" gehören ein neuer vorderer Stoßfänger mit Chromeinfassungen für die Nebelscheinwerfer, Seitenschweller in Wagenfarbe, eine silberfarbene Zierleiste im Kühlerschutzgitter, "R-Line"-Logos auf den Seitenteilen, ein schwarzes Dach, schwarze Spiegelkappen und abgedunkelte seitliche Seitenscheiben sowie eine dunkle Heckscheibe, 16-Zoll-Leichtmetallräder oder Leichtmetallräder des Typs "Polygon" (195/40 R17) in Schwarz oder in Schwarz glanzgedreht. Die Preise für das Paket starten ab 795 Euro.

